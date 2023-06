Incontro con il premio Oscar Giuseppe Tagliavini

Il circolo Sogni, in collaborazione con Cinemaincentro, presenta ’Giuseppe Tagliavini – Il mio mondo di effetti speciali’. L’appuntamento è oggi alle 18,30 a Rocca Cinema, all’interno della Rocca Brancaleone di Ravenna. L’ingresso è libero, non è necessario prenotare. In caso di di maltempo l’incontro si terrà, alla stessa ora al cinema Mariani di Ravenna. Si tratta davvero di un incontro dal vivo imperdibile con GiuseppeTagliavini, mago degli effetti visivi e vincitore con “Avatar 2” dell’Oscar di settore. Il ravennate Giuseppe Tagliavini è un visual effect artist che si è trasferito da diversi anni in Nuova Zelanda dove

lavora per la prestigiosa Weta FX, che si è appena aggiudicata l’Oscar più importante del settore grazie ad “Avatar 2 – La via dell’acqua”. Dopo alcuni anni di assenza, Tagliavini torna nella sua Ravenna dove ha

mosso i primi passi nel mondo degli effetti speciali. Oggi terrà una masterclass, spiegando ai presenti i segreti del suo lavoro.