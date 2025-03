Incontro con la traduttrice. Silvia Pareschi

Alle 17.30 si terrà nella Sala Muratori della Biblioteca Classense il terzo appuntamento di Invèl, la scuola di narrazioni attiva a Ravenna, Lugo e Faenza con corsi di scrittura, cultura letteraria, traduzione, sceneggiatura e drammaturgia a cura di Matteo Cavezzali. In questa occasione, la traduttrice Silvia Pareschi, in dialogo con Cavezzali, guiderà il pubblico in “Tra le righe” un viaggio attraverso la traduzione dei classici e dei contemporanei.

Questo appuntamento è il terzo di quattro della scuola Invèl (che in dialetto romagnolo significa “da nessuna parte”) che rientra nel progetto “In cerca di guai” realizzato dalla Classense con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura del bando Città che legge.