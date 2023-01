Incontro con lo storico dell’arte Pierre Bonaretti

Martedì alle ore 16.30 l’associazione Amici della Biblioteca, in

collaborazione con la biblioteca comunale, organizza una conferenza di storia dell’arte dal titolo ’L’artista e lo scrittore. L’arte dialoga con la letteratura, e

viceversa’. Le opere d’arte, come i romanzi, ci

raccontano delle storie. In questo incontro, Umberto Eco dialogherà con la pittura del Trecento, Marco Santagata con i maestri del Rinascimento ed Emile Zola con gli impressionisti. Insieme, ci racconteranno secoli di storie. Relatore sarà lo storico dell’arte Pierre Bonaretti. Bonaretti collabora con vari enti, pubblici e privati per la divulgazione del patrimonio artistico. Si è occupato in particolare di studi sulla pittura romagnola. L’incontro si terrà in biblioteca (via Circonvallazione Edoardo Sacchetti, 111). Informazioni: 0544-979384.