Incontro con Stefania Maurizi. Suo il libro su Julian Assange

Mercoledì 31 gennaio, alle ore 21, presso la Sala Ragazzini di Largo Firenze appuntamento con la giornalista di inchiesta Stefania Maurizi, che presenterà il suo ultimo libro ’Il potere segreto: Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks’.

Maurizi è laureata in matematica ed è specializzata in crittografia. Ha collaborato a stretto contatto con Julian Assange al rilascio di diversi documenti secretati: dalla guerra in Afghanistan (’Afghan war logs’), alle schede segrete dei detenuti di Guantanamo (’GitmoFiles’), allo spionaggio di leader europei da parte della National Security Agency.

L’incontro è il quarto della rassegna “Una voce libera”, promossa dal Coordinamento per una libera informazione con il sostegno di: Movimento Free Assange Ravenna-Faenza, Anpi Ravenna, Associazione Italia-Cuba Ravenna, Amnesty International Emilia-Romagna, Coalizione Italiana contro la pena di morte Onlus.