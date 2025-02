Incontro de Pascale-Salvini. Si è parlato del futuro del porto. Ravegnana, i soldi sono pochi

Nel corso del faccia a faccia delle scorse ore fra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della Regione Michele de Pascale si è parlato dei lavori del porto, dove i lavori procedono, e anche della strada statale 67-Ravegnana.

"Ne abbiamo discusso, così come abbiamo fatto per altre strade di competenza di Anas, per capire quali potranno o non potranno entrare nell’accordo quadro", così da poter ricevere finanziamenti.

La risposta del ministro delle Infrastrutture riguardante il pacchetto di direttrici di competenza di Anas è che in questo momento il piatto piange. Salvini "ha detto che in questo momento non ci sono molti soldi". Se quei pochi che sono in cassa potranno essere indirizzati verso la Ravegnana, lo si capirà nei prossimi mesi.

Per i diciotto chilometri della Ravegnana, strada che collega Forlì a Ravenna, la soluzione scelta, così come illustrato i mesi scorsi, prevede sei chilometri lungo la sede attuale e dodici in variante, dunque un nuovo tracciato (almeno parzialmente) per un costo di 320 milioni e circa sei anni di lavoro.

Sono previsti anche una serie di tratti alternati da rotatorie e una serie di viadotti: i principali scavalcherebbero l’A14 e la statale 16 Adriatica.

L’obiettivo è non solo adeguare la Ravegnana alle molti di traffico, ma anche portare il tracciato fuori dagli abitati di Coccolia, Ghibullo e Durazzanino, spesso ’fagocitati’ dal viavai di mezzi pesanti. Ad essere rivoluzionate sarebbe soprattutto le immissioni sulla Ravegnana, che passerebbero da quasi duecento e meno di trenta, grazie a un nuovo pacchetto di controstrade.