Incontro dedicato a Anna Magnani

La figura di Anna Magnani verrà ricordata oggi alle 17.30 nel Cortile esterno di Casa Guerrini a Sant’Alberto, con gli Aperitivi Letterari proposti dall’associazione culturale Il Glicine, in collaborazione con Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna e il patrocinio del Comune. Il nuovo incontro, è dedicato alla poetica neorealista di Anna Magnani a 50 anni dalla morte. Di sé diceva:

"Ho capito che non ero nata attrice. Avevo solo deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carezza di meno. Per tutta la vita ho urlato con tutta me stessa per questa lacrima, ho implorato questa carezza". Protagonisti Paola Contini (attrice), Anna Maria Cortini (pianista), Della Del Cherico (soprano

e regista) e Angelamaria Golfarelli (poeta e ideatrice del progetto). Presenta Matteo Nicolucci. Ingresso libero.