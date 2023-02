Incontro dedicato al poeta Vespignani

Alle 20.45, presso la sede dell’associazione ‘Umberto Foschi’, via Zattoni 2b, Castiglione di Ravenna, ’Appuntamento con il dialetto romagnolo e le zirudelle di Mario Vespignani (1924-2015), , organizzato in collaborazione con l’Istituto Friedrich Schūrr. Saranno presentati due audiovisivi “Ricordi e emozioni” e “La piaza” di Tiziana Catani e Dervis Castellucci. Ennio Gelosi e Gabriele Zelli presenteranno il libro “U n’e’ mai témp par murì” (Non è mai tempo per morire), curato dagli stessi unitamente a Leonardo Michelini e Giuseppe Schiumarini