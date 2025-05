Incontro dei Lions con Pascucci

Domani, alle 19, alla Sala Ragazzini in Largo Firenze, è in programma un incontro su ’Le stampe romagnole, un fondamento della nostra cultura’ con Riccardo Pascucci, organizzato dal Lions Club Ravenna. Dal 1826, a Gambettola, la famiglia Pascucci è proprietaria della stamperia che produce le antiche stampe romagnole, su carta e tessuti: tovaglie e grembiuli impreziositi con le stampe color ruggine che fanno parte da due secoli delle nostre cucine, e non solo.

Riccardo Pascucci è titolare, assieme al fratello Giuseppe e ai figli, della “Stamperia Pascucci” di Gambettola, fondata nel 1826. Attraverso l’attività della bottega-laboratorio dell’Antica Stamperia, viene mantenuta viva l’originaria pratica artigianale della stampa a mano su tela, patrimonio storico e culturale della terra romagnola.