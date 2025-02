Incontro dei Lions con il professor Righetti

Proseguono gli incontri pubblici organizzati dal Lions Club Ravenna Host. Lunedì prossimo, alle 19, nella Sala Ragazzini in Largo Firenze, è in programma un appuntamento con il professor Benito Righetti sul tema ’I ragazzi di via Panisperna’, ovvero il celebre pool di fisici italiani che operò a cavallo fra le due guerre mondiali, la cui figura di spicco è quella di Enrico Fermi. Righetti, ravennate, dopo avere frequentato gli studi classici ha intrapreso gli studi e la carriera scientifica in diversi settori: laureatosi in Chimica-Fisica, è stato ricercatore presso l’Area di Ricerca del CNR di Bologna svolgendo ricerche nei campi della Foto-fisica e Radiazioni ad Alta Energia; laureatosi successivamente in Scienze Agrarie, ha svolto ricerche in campo internazionale (Canada, Olanda, Sud America) in Fotochimica, fisiologia delle piante e interazione pianta-ambiente.