Incontro fra la Cia e gli agricoltori

Stasera appuntamento della Cia Romagna per un incontro con gli agricoltori, alle 20, nella sala Nullo Baldini di via Faentina 106.

Si parlerà di giusto reddito; equilibrio dei prezzi lungo la filiera (per i produttori, ma anche per i cittadini); tutela delle aree interne e montane; copertura del rischio; questione manodopera; digitalizzazione del quaderno di campagna; Agricat; ristori per le calamità 2023 e 2024.

L’incontro successivo sarà il 12 febbraio alle 20.15 alla sala Ghinasi di Riolo Terme, via Verdi 5.