Mercoledì alle 17, in biblioteca, l’assessora alle Pari opportunità Michela Brunelli introdurrà Thomas Casadei, che presenterà ’La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi’ (Mucchi, 2022). L’attivista francese Olympe de Gouges lottò tutta la vita per i diritti delle donne: nel settembre del 1791 pubblicò la ’Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina’. Il libro, curato da Thomas Casadei e Vittorina Maestroni è frutto della collaborazione tra Centro Documentazione Donna di Modena e Archivio storico-giuridico. la biblioteca si trova in via Circonvallazione Edoardo Sacchetti, 111.