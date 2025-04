Incontro in municipio. Il discorso del sindaco: "La Liberazione non va dimenticata"

L’arrivo in piazza del Popolo di Sergio Mattarella è alle 15.09. Un gruppo di bambini, posizionati vicino alla Prefettura, saluta il nostro presidente della Repubblica sventolando bandiere tricolore. Mattarella, accompagnato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, si è poi fermato sotto palazzo Merlato insieme al sindaco Fabio Sbaraglia, al presidente della Provincia, Valentina Palli, e al presidente della Regione, Michele De Pascale per una chiacchierata (con De Pascale grande protagonista) di una quindicina di minuti. Il gruppo è stato raggiunto da Carlo e Camilla, che una volta entrati a Palazzo Merlato hanno salutato i presenti in piazza del Popolo dal balcone, per poi entrare nel salone del consiglio comunale. Qui si è tenuto il discorso del sindaco Fabio Sbaraglia, che ha ricordato il contributo gli 80 anni dalla Liberazione di Ravenna, grazie anche al contributo delle truppe britanniche e canadesi. "Siamo orgogliosi, la Liberazione è una delle pagine più significative della città. Ricordiamo il sacrificio di uomini e donne che anteposero ideali di libertà e giustizia alla loro vita". Ravenna "venne liberata 4 dicembre 1944 con la collaborazione dell’Ottava Armata Britannica. Furono oltre 2mila i partigiani in campo, oltre 400 quelli caduti".

Il sindaco ha ricordato il ruolo chiave di Arrigo ’Bulow’ Boldrini, Medaglia d’Oro al Valor militare. "Un nome, quello di Boldrini, legato a Benigno Zaccagnini, anche lui membro dell’assemblea costituente e personalità che coniugò liberta e onestà". A ricordare quanto fatto dai militari stranieri in quel periodo chiave della nostra storia, "la presenza di 10 cimiteri alleati in Romagna". In sala preconsiliare Carlo e Camilla hanno incontrato anche una delegazione di militari inglesi e italiani. Tra loro anche Stefano ’Steno’ Pagani (come potete leggere qui a fianco) e Minny ’Viera’ Geminiani. Lei staffetta partigiana, classe 1926, e lui partigiano, nato nel 1922, entrambi di Alfonsine. Nel salone preconsiliare, nota di colore, un buffet preparato da ’La Campaza’, con prodotti di pasticceria, dolci (la zuppa inglese da podio), caffè e tè.

l.b.