Incontro informativo sull’endometriosi

Sabato alle 15, all’Hotel Cube in via Luigi Masotti 2, un evento organizzato dall’Associazione Progetto Endometriosi, con il Comune di Ravenna e il Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, per fare luce sulla patologia cronica, difficile da riconoscere, e dare consigli utili. L’incontro sarà gratuito e aperto a tutti. L’Emilia-Romagna è la prima regione italiana ad aver istituito una reale rete che supporta le donne con endometriosi grazie ai suoi PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali): una rete di centri specializzati che si prendono cura delle donne a 360°, coinvolgendo diversi specialisti con un approccio multidisciplinare. Durante la conferenza oltre a informazioni pratiche su come prenotare le visite, saranno affrontati apertamente i falsi miti che ancora stigmatizzano il dolore durante le mestruazioni - campanello d’allarme importante. Per informazioni e per confermare la partecipazione: romagna@apendometriosi.it