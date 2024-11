Incontro letterario su Deledda

Stasera ci sarà l’ultimo incontro della rassegna culturale ’Serate con l’autore’, organizzata dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana. Alle 20.30, nel centro sociale di Pisignano-Cannuzzo (via Zavattina 6d), l’ultima serata è dedicata all’associazione ’Grazia Deledda una Nobel a Cervia’ con la presenza di Marisa Ostolani (giornalista e presidente dell’associazione), Cristina Poni ed Elena Gagliardi.

Sarà un’occasione per parlare del libro ’Grazia Deledda a Cervia – Voci dal mare e dal vento’, curato dall’associazione. Il volume rappresenta anche una sintesi dell’attività dell’associazione che ha focalizzato il suo impegno sul recupero di un rapporto positivo tra la città e il villino Deledda (Villa Caravella, in via C.Colombo 65), che un festival nel suo giardino, una targa storica ed una segnaletica appropriata hanno contributo a togliere dall’anonimato restituendogli la sua dignità di dimora storica. E’ con l’acquisto del villino liberty che la scrittrice (nella foto) rafforzò le sue già profonde radici con Cervia, suo ‘buen retiro’ dal 1920 al 1935, l’anno prima della morte avvenuta a Roma nel giorno di Ferragosto del 1936. Almeno una dozzina di novelle e tre romanzi (’La fuga in Egitto’, ’Il segreto dell’uomo solitario’ e ’Il paese del vento’) sono di chiara ambientazione cervese.