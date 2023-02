Incontro on line fra il liceo di Lugo e una scuola cinese

Prevede una conoscenza reciproca, dalle strutture delle scuole, agli studenti, agli indirizzi di studio, alle materie di studio, all’organizzazione della giornata e della settimana, a cui farà seguito un approfondimento di costumi e tradizioni locali, per concludersi con un Talent Show. Stiamo parlando dell’interessante progetto che coinvolto il Liceo di Lugo ed Liceo di Tai’an, città-prefettura della Cina situata nella provincia costiera dello Shandong, nella regione più orientale della Repubblica popolare. Qualce giorno fa la classe 2ªCS del Liceo Scientifico ‘Gregorio Ricci Curbastro’ di Lugo ha incontrato online una classe della Experimental High School di Tai’an.

A rendere possibile il collegamento tra le due scuole sono state le professoresse Jiang Hui e Deanna Geminiani, entrambe membre dell’Associazione Gemellaggi della città di Lugo (la seconda anche insegnante presso il Liceo), che hanno messo in contatto Maria Luisa Emiliani e Shumin Shem insegnanti di Inglese rispettivamente della classe 2CS del Liceo di Lugo e della classe di Tai’an. Il progetto, sostenuto da entrambi i dirigenti scolastici, Giancarlo Frassineti e Wang Chong, trova le sue origini nell’incontro online tra le delegazioni delle due città avvenuto lo scorso luglio, in cui è nata la proposta di un progetto di promozione e comunicazione reciproche. Inoltre, in occasione delle celebrazioni del nuovo anno cinese, alla Biblioteca Trisi di Lugo è stata allestita una piccola mostra sulla città di Tai’an. Giovedì scorso, come detto, le due classi, guidate dalle docenti Maria Luisa Emiliani e Shumin Shen, hanno presentato delle ’slide’ illustrando le caratteristiche delle scuole di appartenenza. Molto gradito è stato il momento di dialogo libero. Una studentessa cinese si è anche esibita nel canto di una canzone (‘Santa Lucia’) della tradizione napoletana. "È a scuola – ha commentato il dirigente scolastico Giancarlo Frassineti – che si iniziano a costruire relazioni di amicizia, di reciproca comprensione delle diverse culture e dei diversi stili di vita; è a scuola che gli gli studenti imparano ad essere dei cittadini consapevoli e aperti al mondo".

lu.sca.