Incontro per conoscere gli squali

Una serata incontro per conoscere gli squali. L’appuntamento è questa sera alle 20,30 nella Sala Csrc Portuali in via Antico Squero 16 (ingresso cancello lato parking). Gli incontri, organizzati da Csrc Portuali e Blue team sub, nati a favore degli squali e dell’ambiente marino, sono momenti che nascono dalla necessità di far conoscere la vera natura degli squali, non quella raccontata dai lungometraggi o per sentito dire ma da chi li ha incontrati. Si vedranno diapositive e filmati per distinguere gli squali e conoscere il loro comportamento in un libero dibattito e scambio di esperienze anche sugli avvistamenti nel nostro mare. L’incontro è nato non solo per sostenere progetti di comunicazione e conoscenza del mondo degli squali, ma anche per interrompere le uccisioni ingiustificate di tutti i tipi di squali presenti nei mari.