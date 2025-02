Incontro per conoscere i progetti di Servizio civile

Martedì 4 febbraio a partire dalle 15, nella sala Giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste, si svolgerà un evento in cui tutti i giovani interessati potranno incontrare i referenti dei progetti di Servizio civile universale con sede nel comune di Ravenna. Nel corso del pomeriggio verrà spiegato cos’è il servizio civile universale e come fare domanda (entro il 18 febbraio) e verranno illustrati alcuni progetti del territorio ravennate, tra cui quello riguardante le Biblioteche Oriani e Classense e i progetti che coinvolgono direttamente gli uffici comunali: Amico – Accoglienza migranti, interCultura e opportunità e YOUth & Eu - Promozione di opportunità per i giovani: formazione, lavoro, Europa e cittadinanza attiva. Il progetto Amico – Accoglienza migranti, interCultura e opportunità in 12 mesi di impegno darà la possibilità a quattro volontari di mettersi in gioco nell’assistenza ai migranti e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria.

Per maggiori dettagli sui progetti e su come presentare la domanda è disponibile la pagina: https://www.comune.ra.it/bandi/servizio-civile-universale-un-nuovo-bando-del-dipartimento-ed-un-nuovo-programma-coordinato-dal-comune-di-ravenna/