Incontro per parlare di terza età e tumori

Oggi alle 15 termina il secondo ciclo di incontri “La terza età non è una malattia”, organizzato dalla SPI CGIL di Cervia con il patrocinio di Comune, Ausl, Auser Circolo di Cervia e Welfare dell’Aggancio di Cervia.

L’incontro conclusivo è in programma al centro Sociale di via Pinarella 66, e avrà come tema “Il tumore: un nemico che si può sconfiggere”.

Ne parleranno il dott. Stefano Tamberi, Direttore U.O di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Ravenna; Mario Pretolani, Presidente IOR -Istituto Oncologico Romagnolo; e il dott. Alfonso Zaccaria, Presidente AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie.