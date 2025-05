Incontro pubblico Compostiera di Comunità il 15 maggio al Centro sociale Borgo

Si terrà giovedì 15 maggio alle 20.30, presso il Centro sociale Borgo di via Saviotti, il primo incontro pubblico dedicato alla nuova compostiera di comunità ’Bricò’, che sarà installata nell’area verde adiacente alla struttura del Centro. L’iniziativa rientra nel progetto ’Compostiamo in città’, promosso nell’ambito del percorso partecipativo ’Compostiamo’, avviato nel 2022 dall’Unione della Romagna Faentina con l’obiettivo di incentivare il compostaggio domestico e ridurre la produzione di rifiuti organici. Durante l’incontro saranno illustrati il funzionamento del compostaggio condiviso, le opportunità offerte dal progetto e le modalità di partecipazione attiva da parte dei cittadini. In particolare, sarà avviata la raccolta delle adesioni da parte delle famiglie interessate a utilizzare la compostiera di quartiere. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino un progetto innovativo che unisce ecologia, design e partecipazione.

Per informazioni: https://www.romagnafaentina.it/progetti/compostiamo