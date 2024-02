Incontro ’Resistenza e umanità’

Per il Giorno della Memoria, il circolo Arci Prometeo e la Fondazione Bella Ciao promuovono l’iniziativa ’Resistenza e umanità, a partire da Primo Levi’, oggi alle 20.45 presso la sede del circolo. "L’esperienza storica della Shoah non è solo quella di un massacro di esseri umani su scala industriale. È, forse in primo luogo, consistita nella distruzione dell’umanità di milioni di persone nei campi di concentramento e di sterminio. Eppure, questa pratica attuata con metodo meticoloso non sempre funzionava e, ogni tanto, germi di resistenza sbocciavano anche nei campi". Ne parlerà Simone Ghelli, assegnista di ricerca alla Scuola Normale Superiore.