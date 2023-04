Incontro su Olindo Guerrini con Bellosi e Magnani

Si terrà domani mattina, dalle ore 10.30, presso la biblioteca di storia contemporanea Oriani, che conserva i più importanti fondi documentari di Olindo Guerrini, l’incontro ’A Venezia us va in vapór. Bepi alias Olindo Guerrini, poeta pluridialettale tra Romagna e Veneto’. Lo studioso Giuseppe Bellosi, fra le altre cose traduttore dei ’Sonetti Romagnoli’ (pubblicati nel 2021 in edizione integrale per l’editore Longo), parlerà del Guerrini poeta pluridialettale, in grado di misurarsi magistralmente, oltre che con la nativa lingua romagnola, di cui è la voce più conosciuta e amata, anche con altre lingue regionali, fra cui soprattutto il veneto delle poesie satiriche ’Le Ciàcole de Bepi’.

L’incontro, introdotto dal direttore della Fondazione Casa di Oriani Alessandro Luparini, vedrà anche la partecipazione di Maurizio Vittoria della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, e degli attori Giovanni Mariuzzo e Roberto Magnani. Per l’occasione sarà allestita una piccola esposizione di documenti originali guerriniani conservati presso la biblioteca Oriani, fra cui autografi delle Ciàcole e dei Sonetti.