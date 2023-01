Incontro sul ‘Tamerlano’ Ne parlano Barbieri e Dantone

Alle 18 di oggi a palazzo Rasponi in piazza Kennedy, a Ravenna, antipasto della stagione dell’opera, al via domani, quando andrà in scena ‘Il Tamerlano’, opera bifronte, la cui prima ambiguità si svela già nell’oscillazione del titolo fra i suoi due protagonisti.

Il ‘Tamerlano’, ovvero la morte di Bajazet, apre la stagione 2023 nel nuovo allestimento affidato alla musica di Accademia Bizantina e alla regia di Stefano Monti. Per cominciare a immergersi nelle atmosfere dell’opera basterà affidarsi stasera a Guido Barbieri – musicologo, divulgatore, docente di Storia della musica e storica voce di Rai Radio 3. Toccherà infatti a lui introdurre il pubblico all’ibrida ed eclettica natura del titolo di Vivaldi. All’incontro parteciperà anche Ottavio Dantone, che sarà alla direzione e al cembalo per il debutto della nuova produzione in programma domani alle 20.30 (replica domenica 15 gennaio alle 15.30). La conversazione è a ingresso libero,