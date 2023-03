Incontro sulla condizione del popolo curdo

Per il ciclo ’Le altre resistenze - le lotte dei popoli per la liberta’ e l’autodeterminazione’, la sezione Anpi ’Resistenza e Libertà’ di Ravenna organizza, oggi alle ore 17.15 - presso la Sala Buzzi in viale Berlinguer 11 a Ravenna, un convegno di solidarietà con il popolo curdo dal titolo ’La solitudine dei curdi’. I curdisono un popolo privato della propria patria dopo la Prima Guerra Mondiale, quando il loro territorio, prima tutto ricompreso all’interno dell’Impero ottomano, fu suddiviso dalle potenza vincitrici fra quattro stati: Turchia, Siria, Iraq, Iran. Tra i relatori David Issamadden, presidente comunità curde in Italia.