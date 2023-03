Incontro sulla corretta igiene orale nei bambini

Il Servizio SeiDonna del Comune, in collaborazione con la Sala Malva Nord, propone una serie di incontri per i neo-genitori e le mamme e i papà in attesa, volti ad affrontare alcuni temi e momenti dell’essere genitori per condividere emozioni, esperienze e difficoltà, ma anche su argomenti di prevenzione e promozione della salute. Sabato alle 9.30, presso la Sala Malva in via Papaveri 43, si svolgerà l’incontro gratuito ’Odontoiatria infantile e ortodonzia: consigli utili per crescere con una bocca sana!’, condotto da Livia Rossi, odontoiatra specialista in Ortodonzia, e Isabella Fabiani, igienista dentale. Igiene orale, alimentazione equilibrata e attenzione alla crescita sono tre regole importantissime affinché i bambini crescano con denti sani e non abbiano problemi in futuro. Per prenotazioni è possibile inviare una mail a [email protected] oppure telefonare al numero 0544979266.