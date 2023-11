Incontro sulla parità di genere a Confartigianato

Mercoledì prossimo, presso la sede provinciale di Confartigianato Ravenna si terrà un incontro sul tema della Certificazione della Parità di Genere ed i vantaggi concreti per le Imprese. Si tratta di un argomento di grande importanza, perché il Sistema di certificazione della parità di genere rientra nelle azioni previste nel PNRR, avendo come obiettivo quello di promuovere una maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro, contribuendo al miglioramento della coesione sociale e territoriale e alla crescita economica del Paese. Nel corso di questo appuntamento pomeridiano vi sarà l’opportunità per esaminare il ruolo delle donne nella società e nell’economia, evidenziando l’importanza di garantire alle donne la possibilità di conciliare la crescita professionale con la vita affettiva e familiare. La parità di genere è infatti un fattore chiave per la crescita economica. L’incontro presenterà un progetto innovativo che è considerato una best practice a livello europeo e offre opportunità di crescita per le aziende. L’equilibrio di genere migliora le performance aziendali e il benessere delle imprese. Il programma vedrà i saluti di Tiziano Samorè, Segretario provinciale di Confartigianato, Giorgio Guberti, Presidente Camera di commercio di Ravenna e Ferrara e di Sonia Alvisi, Consigliera di Parità Regione. Tiziana Pompei, Vicesegretaria generale Unioncamere, interverrà sul tema dell’impegno del sistema camerale per la parità di genere, Antonio Romeo, Direttore Dintec relazionerà su ‘Sistema di certificazione della parità di genere e la struttura degli incentivi nazionali’, poi sarà dato spazio alle testimonianze di due imprese, con Barbara Visani, amministratore delegato Biotex e Federico Lippi, area management Wall & Decò. Le conclusioni saranno affidate ad Emanuela Bacchilega, Presidente Confartigianato della Provincia di Ravenna; info@confartigianato.ra.it