Incontro sull’alluvione promosso da Spartaco

Il centro sociale autogestito Spartaco organizza un incontro divulgativo dalle 18 di oggi alla Rocca Brancaleone con Paolo Pileri, Daniele Bricca ed Ecologia Politica Network a proposito delle cause ecologiche dell’alluvione e delle responsabilità politiche ad esse collegate.

"Gli interventi che si susseguiranno – si legge in una nota del Centro sociale – cercheranno di mettere in luce come le malagestione territoriale che ha condotto al distrastro non sia frutto dell’operato di cattivi amministratori ma di un intero sistema basato sullo sfruttamento delle risorse ambientali e su un modello di crescita capitalistica cieca ed irresponsabile".