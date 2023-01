Incontro sulle comunità energetiche

Ravenna Coraggiosa organizza domani alle 20.30 alla Ca’ Rossa di via delle Industrie 7 (di fronte al Mausoleo di Teodorico), una iniziativa pubblica sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, in cui verranno illustrate le nuove normative che rendono possibile l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili anche per cittadini e imprese che non hanno lo spazio fisico (es. tetti idonei) per ospitare direttamente impianti fotovoltaici per l’autoconsumo.

Dopo una breve premessa sulla sfida relativa alla salvaguardia del clima e allo sviluppo delle energie rinnovabili, introdurrà la serata Emiliano Galanti, esperto di Legacoop Romagna, che illustrerà anche un progetto, in corso di avvio, che coinvolgerà diverse imprese cooperative del territorio ravennate.

L’incontro sarà concluso da Gianandrea Baroncini, assessore alla Transizione Ecologica del Comune di Ravenna.

Una comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccolemedie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.