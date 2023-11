Incontro ’Teocrazia in Medio Oriente’

Questa sera alle 20.30 presso la Sala Polivalente Cicognani di Brisighella, si terrà l’incontro “Teocrazia e Condizione femminile in Medio Oriente”. L’evento è organizzato dalle associazioni ’Risveglio Italiano’ e ’Valori e Libertà’ in collaborazione con il Comune di Brisighella. Si partirà con una lettura di Lorenzo Cangini e l’intervento della sociologa Gloria Cassinadri sulla violenza casalinga assistita da un minore. In seguito interverrà lo storico Gian Marco Grandi. Il pubblico potrà poi ascoltare la testimonianza diretta di Sanam Shirvani, ragazza di origine iraniana fuggita dal suo Paese. Ingresso libero.