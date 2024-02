Incontro tra studenti danesi e i ragazzi dell’Istituto ’Guerra’

Nei giorni scorsi è venuta in visita all’IIS Tonino Guerra di Cervia una delegazione di studenti danesi del CELF – Centre for vocational Education Lolland-Falster, Danimarca, impegnati nel percorso di tirocinio professionale Erasmus+ a Ravenna. Due dei dieci ragazzi stanno svolgendo lo stage presso il centro Scambiamenti, dove collaborano per i corsi gratuiti di potenziamento dell’inglese aperti ai cittadini e in cambio ricevono nozioni di italiano. Gli altri otto sono stati coinvolti in progetti culturali e turistici a Ravenna.