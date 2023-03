Incontro tra studenti e avvocati della Camera penale

Nei giorni scorsi si è svolto il primo di due incontri tra i ragazzi della classe quarta del Liceo scientifico G. Ricci Curbastro di Lugo e una delegazione della Camera penale della Romagna composta dagli avvocati Marina Tambini, Alice Rondinini, Carlotta Benini, Enrico Ferri, Filippo Plazzi e Giacomo Valgimigli. Tale incontro ha lo scopo di informare le nuove generazioni sul sistema processule italiano, sui principi costituzionali su cui si fonda la nostra società quali la presunzione di innocenza, la inviolabilita del diritto di difesa oltre che in ordine al ruolo dell’avvocato come garante del principio di legalità e del giusto processo nel rispetto del codice deontologico e quale personificazione del manifesto dell’Unione delle Camere Penali Italiane. I ragazzi si sono dimostrati interessati e curiosi di capire il funzionamento della giustizia e degli operatori in attesa del secondo incontro previsto ad aprile in cui daranno vita ad un processo simulato immedesimandosi nelle rispettive parti porcessuali.