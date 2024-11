Incredibili storie credibili, l’esilarante libro di Pirini

Oggi alle 18.30, al circolo Aurora di Ravenna (via Ghibuzza 12), ci sarà la presentazione del libro ’Incredibili storie credibili’ di Massimo Pirini, che per l’occasione dialogherà con Danilo Montanari.

Massimo Pirini è fondatore dei ’Gort na Mora’, uno dei primi gruppi di folk-revival celtico in Italia, ribattezzati pochi anni dopo in ’Morrigan’s Wake’. Nel libro, la sua grande passione per la musica si esalta ne ’I Cavalieri di Romagna’, un racconto in cinque episodi sullo sfondo del ballo liscio e della musica rock con riferimento a persone amiche. Lo scopo della pubblicazione è quello di raccontare avvenimenti aderenti alla realtà dei fatti ma con situazioni talmente paradossali da renderne dubbia la veridicità.

Info e prenotazioni: 327 2061248 / 0544 262989 o circoloaurora.aps@gmail.com.