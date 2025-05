Incuria e abbandono nelle frazioni ravennati

La superficialità e l’incapacità dell’amministrazione ravennate di tutelare il territorio, programmando lavori di messa in sicurezza, è ormai sotto gli occhi di tutti. Prendiamo l’esempio di frazioni come San Pietro in Trento, San Michele, Villanova di Ravenna, Roncalceci e San Marco dove incuria e abbandono sono denunciati quotidianamente. Ci sono crepe, in alcune strade, di 4/5 centimetri di larghezza, lunghe metri e metri, con dislivelli nella carreggiata anche di 15 centimetri, estremamente pericolose soprattutto per i mezzi a due ruote ma anche per gli autisti di altri veicoli costretti a fare slalom per poter avanzare. Sono situazioni vecchie di anni, risalenti a ben prima delle alluvioni del 2023, testimonianze inoppugnabile dello scarso interesse delle Giunte di sinistra per la salvaguardia e la conservazione delle infrastrutture. Contando sul consenso delle urne, non si sono mai preoccupate, in questi anni, di risolvere i problemi denunciati dai residenti, che riguardano anche i mancati sfalci dei ‘muri’ di erba ai lati delle strade che spesso impediscono, per la loro altezza, la visuale per gli attraversamenti degli incroci. Ma c’è di più. A San Pietro in Trento la sera non c’è illuminazione pubblica e questo crea una grande mancanza per la sicurezza degli abitanti.

Luca Cacciatoresegretario comunale Lega Ravenna e candidato a Consigliere comunale alle Amministrative