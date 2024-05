Incuria e degrado al parco Mani Fiorite

Segnaliamo lo stato d’abbandono, insicurezza e degrado nel Parco Mani Fiorite in Via Nicolodi nel quartiere Darsena, a Ravenna, un parco frequentato sopratutto da bambini e famiglie. Purtroppo non è una situazione nuova, non si possono più accettare questa e altre situazioni esistenti in un quartiere complesso e con molte criticità, quelle criticità spesso ignorate e minimizzate da un’Amministrazione comunale assente, un Consiglio Territoriale, Area3, complice e volutamente restia ad ascoltare l’opposizione e i cittadini stessi. Abbiamo chiesto, da oltre un mese, un consiglio per discutere di questi e altri temi che coinvolgono il territorio, ma la presidente ignora il nostro invito. È giunto il momento di chiedere, ancora una volta, più controlli, maggiore attenzione per evitare che la situazione precipiti con episodi spiacevoli.

Antonella Benedetti, Paolo Dima, Gigliola Fellini, Alessandro Garofalo, Lavinia Quarato, Emanuela Sanzani, Nicola Tritto