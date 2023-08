Incuria nei cimiteri di Cotignola Il Comune: "È colpa del gestore"

"Siamo i primi ad essere amareggiati dalla situazione che si sta trascinando da diverse settimane. Sappiamo bene quanto questi luoghi siano importanti per le nostre comunità e stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione per ottenere il rispetto degli impegni contrattuali". Parole del sindaco Luca Piovaccari, intervenuto alla luce della carenza di manutenzione, in merito soprattutto agli sfalci dell’erba nonché alla pulizia e alla potatura delle piante, registratasi nell’ultimo periodo nei cimiteri situati nel territorio comunale di Cotignola.

L’amministrazione comunale è più volte intervenuta per sollecitare l’azienda incaricata della gestione dei cimiteri al rispetto degli impegni previsti nel contratto: nonostante diverse interlocuzioni, formali e informali, ad oggi l’azienda continua a essere inadempiente su molte di queste attività, ragion per cui sono stati interrotti tutti i pagamenti, anche per le operazioni cimiteriali (che sono comunque proseguite). L’azienda ha assunto l’impegno, a partire da settembre, di mettere in campo una squadra adeguata di persone per ripristinare il decoro di questi luoghi, riportandoli alle condizioni iniziali alle quali le erano stati consegnati all’inizio dell’appalto. Se questo impegno non verrà rispettato, l’amministrazione comunale aprirà formalmente un contenzioso in danno con la ditta, attivandosi in proprio per il ripristino della situazione. "Ci auguriamo – conclude il primo cittadino – che gli ultimi incontri fatti con la ditta e gli impegni che si sono assunti siano rispettati e che la situazione possa normalizzarsi già nella prima metà del prossimo mese".

