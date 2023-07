"Incursione dei ladri a casa Furto da quattromila euro"

I ladri si sono mossi nella tarda serata di giovedì, in prossimità della mezzanotte, a Cotignola e a Bagnacavallo. Pochi episodi ma sufficienti per destare preoccupazione. Achille Randi, che abita a Bagnacavallo in via Forma 4, si è accorto della razzìa pochi minuti dopo essere entrato nella sua abitazione, nella quale la moglie dormiva anche se in una stanza diversa da quella in cui è avvenuto il furto. "Ritornato dal cinema estivo delle Cappuccine, salgo le scale per andare a letto – racconta –. Accendo la luce e trovo sparse per terra tutte le scatole che sono solito tenere nel comodino. Addio all’orologio d’oro, ai soldi nel portafoglio, ai regali dei figli e ai ricordi di quando erano piccoli. Sono entrati alzando la tapparella del bagno del piano superiore, probabilmente muniti di scala". Una sorpresa, amara. Per Achille si tratta già del secondo episodio. L’altra volta, diverso tempo fa, i ladri avevano messo sottosopra l’intera casa. Questa volta hanno ignorato i cassetti della biancheria e sono andati diretti al comodino vicino al letto dove Achille custodiva gli oggetti più cari. Un colpo che ai ladri ha fruttato non meno di 4.000 euro fra contanti e oggetti, nessuno dei quali coperto da assicurazione. "Attorno a casa ho le luci che si accendono quando avvertono dei movimenti. Pensavo le avessero messe fuori uso – sottolinea – invece no. Ciò significa che hanno agìto indisturbati nonostante siano stati costretti ad arrampicarsi su una scala per raggiungere la finestra. Sicuramente chi è entrato era un bambino o ne aveva le dimensioni, per poter passare dallo spessore lasciato libero dalla tapparella". La moglie di Achille non si è accorta di nulla. "Vedere tutte le scatole vuote e aperte sul letto è stato per me come un colpo al cuore – conclude –. Portandoti via gli oggetti legati ai tuoi ricordi è come se ti rubassero anche l’identità". Segnalato ai carabinieri della stazione di Bagnacavallo, l’episodio sarà oggetto di denuncia nei prossimi giorni.

Monia Savioli