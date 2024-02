Incursioni nei condomini Acer colpiti dall’alluvione

È stata affrontata martedì sera in consiglio comunale la questione legata alle indebite introduzioni da parte di ignoti negli appartamenti di via Ponte Romano, ovvero nei condomini di edilizia residenziale pubblica pesantemente colpiti dall’alluvione. Circostanze per le quali coloro che sono ancora residenti in via Ponte Romano avevano manifestato preoccupazione e per questo motivo, tramite i rappresentanti del proprio comitato, avevano pubblicamente richiesto un tempestivo intervento dell’amministrazione comunale e soprattutto di Acer. L’argomento è stato oggetto di un’interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi, sulla quale ha risposto nel merito l’assessore al welfare Davide Agresti: "Si conferma – ha specificato Agresti –, che l’amministrazione è venuta a conoscenza delle problematiche il 20 febbraio tramite una segnalazione ad Acer con il sottoscritto in copia. Ho immediatamente sollecitato Acer per un rapido intervento e nella stessa giornata è stato dato un’ordine di lavoro che ha previsto la chiusura di tutti gli infissi, il transennamento delle zone danneggiate e la chiusura di ogni accesso ai locali. Intervento che è stato concluso il 21 febbraio". Non risultano invece segnalazioni alla polizia locale relative a presunte precedenti introduzioni negli appartamenti inagibili.

L’assessore Agresti ha poi elencato gli interventi svolti da Acer dall’estate scorsa: "Il 21 luglio si è provveduto alla chiusura con pannellatura prefabbricata anti intrusione ed è stata fissata la montatura in entrambi i fabbricati, ai civici 20 e 21. Il 24 luglio poi sono stati chiusi gli accessi interrati e pedonali al garage con affissione degli avvisi di chiusura e le vetrate rotte sono state messe in sicurezza. Il 21 novembre è stato messo in sicurezza il muro del deposito biciclette confinante con la proprietà privata. Da ottobre a dicembre infine sono stati eseguiti interventi mirati alla sicurezza come la sostituzione dei vetri danneggiati del portone condominiale, la rimozione di vetri e detriti rimasti nei locali, la sostituzione delle coperture dei pozzetti nell’area cortilizia. Poi è stato eseguito un nuovo intervento di ripristino delle pannellature, ritrovate aperte al pianterreno, questo già prima della segnalazione. In conclusione a tutti gli assegnatari degli appartamenti e anche ai residenti dei piani superiori è stata comunicata l’inutilizzabilità degli stessi".

