Indagato si blinda dentro l’aula del tribunale

Per un paio d’anni ha condizionato la vita domestica tra insulti, minacce, spinte e schiaffi alla madre. Almeno secondo la denuncia che la donna ha presentato ai carabinieri il 27 dicembre scorso e dalla quale tre giorni dopo è scaturito per il giovane protagonista della vicenda – un 20enne ravennate –, l’obbligo a lasciare immediatamente casa e il divieto ad avvicinarsi a meno di 500 metri alla madre o ai luoghi da lei solitamente frequentati.

E proprio per rispondere delle accuse fin qui mosse contro di lui (maltrattamento aggravato), il 20enne ieri mattina è comparso per l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Sabrina Bosi, lo stesso che aveva irrogato la misura cautelare su richiesta del pm Lucrezia Ciriello. Con un fuoriprogramma finale: il 20enne, difeso dall’avvocato Valentina La Cara, temendo che nel verbale di udienza ci fossero non meglio precisate difformità, per oltre un’ora ha rifiutato di lasciare l’aula. Un timore naturalmente immotivato il suo visto che tutto è registrato: a nulla sono valse le ampie rassicurazioni fornite dal gip Bosi prima e poi dal coordinatore dell’ufficio, il giudice Corrado Schiaretti. alla fine l’indagato, all’apparenza non troppo convinto, si è lasciato scortare dagli operatori del 118, giunti con un’ambulanza al palazzo di giustizia, fino al pronto soccorso. Secondo le verifiche dell’Arma, dietro al suo comportamento potrebbe celarsi un certo disagio personale alimentato anche da dipendenze. In ogni caso, secondo l’ordinanza del gip, i gravi indizi di colpevolezza a suo carico ci sono: e sono provati dalle dichiarazioni rilasciate sia dalla madre - definite dettagliate e attendibili - che dalla zia. In buona sostanza il ragazzo, peraltro gravato da un precedente specifico verso la madre e già ospite di una comunità, continuerebbe a fare uso di stupefacenti e non si atterrebbe alle cure previste. In questo contesto – prosegue l’accusa – il 20enne con cadenza pressoché quotidiana avrebbe insultato sua madre dicendole, tra le altre cose, di essere “malata di mente, psichiatrica”. L’avrebbe inoltre minacciata di morte con frasi del tipo: “Ammazzo te e tutti; vai bene che non ti ammazzo subito; ti taglio la gola” tanto che la donna in quei frangenti, sentendosi in pericolo, si allontanava da casa oppure si barricava in camera. Tra le contestazioni mosse al 20enne, anche l’avere imposto alla madre di non ricevere persone in casa o, al culmine delle discussioni, avere assestato alla donna spinte e schiaffoni. La sorella di quest’ultima, sentita a sommarie informazioni, ha riferito che pur non avendo visto con i suoi occhi, era al corrente della situazione in quanto la madre del nipote le raccontava via via del teso clima domestico.

Condotte – prosegue l’ordinanza – sopraffattorie, umilianti, offensive, minacciose e fisicamente violente per le quali è stato delineato un pericolo di reiterazione tanto più che il giovane ha fin qui dimostrato di essere incapace di contenere i suoi impulsi aggressivi. Da parte sua l’indagato, davanti al gip, in lacrime ha in buona sostanza circoscritto le tensioni all’ultimo periodo in quanto, a suo dire, lui stava male ma la madre non gli credeva e così lui perdeva la pazienza. Ma ha assicurato di non averle mai messo le mani addosso. In quanto al 27, secondo lui c’era stata solo una discussione domestica.