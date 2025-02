Indagine su innovazione e sostenibilità. Oggi l’ultimo giorno

In un’epoca di grandi cambiamenti e opportunità, dove innovazione e sostenibilità rappresentano due pilastri fondamentali per il successo delle imprese, Confartigianato della provincia di Ravenna in queste settimane ha promosso una survey (un’indginae, ndr)che, tramite la compilazione di un questionario sottoposto agli imprenditori o a chi intende diventarlo, vuole sondare le esigenze delle aziende e contribuire a costruire un nuovo piano d’azione dell’associazione su queste tematiche. La possibilità di rispondere alle domande del breve questionario terminerà proprio oggi. La survey è pubblicata sul sito web dell’Associazione: www.confartigianato.ra.it