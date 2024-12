Indagine sulle alluvioni a Ravenna: consulenti del Politecnico di Milano in azione

Nei giorni scorsi i tre consulenti nominati dalla procura per fare luce sulle tre alluvioni che hanno flagellato il territorio ravennate in appena un anno e mezzo, hanno compiuto un sopralluogo mirato accompagnati dal pm Francesco Coco titolare assieme al procuratore Daniele Barberi del fascicolo per disastro colposo aperto contro ignoti.

Si tratta dei tre professori del politecnico di Milano Gianfranco Becciu, esperto in costruzioni idrauliche; del geotecnico Claudio Giulio Mari di Prisco; e dell’idrologo Daniele Bocchiola. In particolare, partendo da Traversara, l’ultima località in ordine di tempo a essere stata devastata, si sono mossi lungo diversi tratti delle aste dei fiumi tracimati. Dunque una verifica sul campo dei luoghi descritti nelle carte confluite sulle loro scrivanie in relazione alle due alluvioni del maggio 2023 e a quella del settembre 2024.

Proseguono parallelamente le audizioni di persone informate sui fatti: vedi tecnici e funzionari di enti che a vario titolo hanno avuto a che fare con la gestione del territorio o dei corsi d’acqua. Dalle conclusioni dello studio - uno dei primi se non il primo commissionato in Italia per questo tipo di eventi -, dipenderà l’evoluzione dell’inchiesta. In estrema sintesi gli inquirenti vogliono capire se quanto accaduto fosse prevedibile e, nel caso, se fosse prevenibile. Non è escluso che più avanti le consulenze possano essere arricchite da ulteriori incarichi a specialisti di tecnologie avanzate: per potere ad esempio, attraverso le immagini satellitari, ricostruire la dinamica esatta dello sviluppo delle alluvioni. Tutti i documenti - compresi filmati, foto e rilievi - vengono condivisi in maniera praticamente istantanea con i tre consulenti. Tra il materiale da esaminare, oltre a quanto emerso nel corso dei sopralluoghi - quattro quelli in precedenza eseguiti in autonomia dalla procura - e alle relazioni stilate dalle forze dell’ordine, figurano gli esposti (una quarantina) giunti tra le mani degli inquirenti: tutti in buona sostanza chiedono conto della ragione che ha indotto disastri di tale portata e della possibilità di bloccare o comunque mitigare i danni. Da ultimo figurano anche i documenti via via acquisti da Regione, Provincia, consorzi e da altri enti che a vario titolo hanno competenze sul territorio.

Anche la procura di Forlì, per quanto riguarda l’alluvione di maggio 2023, aveva incaricato i medesimi tre consulenti: ciò agevolerà uno sguardo d’insieme con i colleghi di Ravenna su quei fenomeni che dovessero avere riguardato simultaneamente ambo le province (vedi ad esempio gli smottamenti avvenuti a ridosso del confine in area collinare).

Il lavoro dei tre ingegneri milanesi è partito a metà settembre sul materiale già raccolto per quanto riguarda le due alluvioni della primavera 2023. L’ultima alluvione, per la quale è stato dato loro incarico formalmente a inizio mese ottobre, ha naturalmente implementato il lavoro.

Andrea Colombari