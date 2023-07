Indagini archeologiche: tocca al Prato della Rosa

Continueranno anche quest’anno le indagini archeologiche che, dal 2019, vedono lavorare fianco a fianco il Comune di Cervia- Musa, il Dipartimento Storia culture e civiltà dell’Università di Bologna, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, il Gruppo culturale civiltà salinara e il Parco della Salina di Cervia.

Nell’ambito del progetto di ricerca è in corso un’indagine sistematica del territorio cervese e, in particolare, dell’area dove sorgeva la vecchia città fino al XVII secolo, con una serie di iniziative che hanno incluso numerose nuove indagini archeologiche, tra cui lo scavo.

Quest’anno, oltre alla ricognizione nel forese ad Ottobre, grazie alla disponibilità dei proprietari dei terreni del Prato della Rosa, durante la quinta campagna di ricerche archeologiche del progetto “Archeologia a Cervia”, le indagini saranno ampliate anche all’area del Prato della Rosa. Parte della tradizione storiografica colloca proprio nel Prato della Rosa, al centro della salina, il nucleo insediativo più antico, anteriore all’abitato che si sviluppò a Cervia Vecchia. Qualche studioso lo identifica addirittura con la sfuggente Ficocle, località sede di un episcopio fin dall’inizio del VI secolo d.C.

Se si escludono 2 saggi eseguiti negli anni ’60, il sito risulta ancora per la maggior parte ignoto. Per questo motivo, per valutare la consistenza e lo stato di conservazione del deposito archeologico presente a Prato della Rosa e iniziare a comprendere quando e in che forma fu occupato, la campagna di indagini 2023 prevede l’avvio di nuovi saggi di scavo archeologico proprio in questo luogo.

L’avvio di nuove ricerche potrebbe aiutare a gettare luce sull’origine di Cervia e sull’effettiva natura e localizzazione di Ficocle che ancora oggi sono avvolte nel mistero e in un alone di leggenda .