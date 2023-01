Indagini dei carabinieri sul rogo notturno di due auto nella zona di via Baiona

Due auto parcheggiate in zona via Baiona, alle porte della città, sono andate completamente distrutte in un incendio verificatosi nella notte tra domenica e ieri. I vigili del Fuoco, allertati dal vicinato, sono intervenuti verso le 23 e, per domare il rogo, hanno impiegato sul campo sette unità compresa l’autobotte. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile per isolare la zona e per consentire che l’intervento dei pompieri procedesse in completa sicurezza.

Su quanto accaduto, sono in corso accertamenti dei militari della Stazione di via Alberoni. Per sgombrare il caso da ogni dubbio residuo, gli inquirenti sono ora in attesa della relazione dei vigili del Fuoco circa la natura delle fiamme. I mezzi bruciati sono due vecchie utilitarie ferme da molti mesi di proprietà di un uomo e di una donna e abbastanza vicine tra loro: l’ipotesi del dolo a scopo ritorsivo o minatorio appare insomma al momento defilata anche se le condizioni meteo dell’altra notte - nebbia fitta e dunque alta umidità - di per sé non agevolano certo l’innesco di roghi accidentali.

In linea di massima i veicoli vanno a fuoco per tre ragioni: un incidente stradale, un gesto vandalico (o comunque una fonte esterna come il mozzicone di una sigaretta) e un difetto interno (vedi motore, circuiti elettrici, tubo di scappamento).