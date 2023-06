Indennità da allagamento coattivo "Quelle aree salveranno il territorio"

"In questi giorni stiamo purtroppo assistendo agli effetti devastanti dell’alluvione. Non è nelle mie intenzioni attribuire colpe o responsabilità in merito alle rotte arginali del Sillaro, del Santerno, del Lamone e del Senio, ma solo fornire alcune riflessioni tecniche relativamente a quanto gli eventi ci hanno chiaramente rappresentato, in modo da poter ripartire adottando le scelte migliori". Sono le parole dell’agronomo lughese Alessandro Svegli Compagnoni (foto). "Al di là dell’importanza – osserva – dell’attività di manutenzione ordinaria e programmata della rete idraulica naturale, costituita da fiumi e torrenti, in relazione alla pensilità della nostra idrografia naturale (alvei più alti del piano campagna), il nostro territorio dispone, da tempo, di estese aree a bassa produttività già idonee per la laminazione dei grandi torrenti appenninici. La possibilità di determinare delle esondazioni controllate in aree utili per l’attenuazione del rischio idraulico può rappresentare la chiave per mettere in sicurezza il territorio, soprattutto in relazione al ‘combinato disposto’ tra la presenza di essenze forestali all’interno degli alvei e la loro potenziale fonte di pericolosità idraulica". Peraltro da tempo "la Toscana e il Veneto – sottolinea l’agronomo – hanno promulgato normative di riferimento per il riconoscimento della cosiddetta ‘indennità di servitù per allagamento coattivo’ ovvero una fattispecie estimativa che lascia al proprietario il possesso delle aree coltivabili in cambio del diritto, quando e se necessario, di poter ‘impegnare’ temporaneamente quei terreni ai fini della messa in sicurezza idraulica del cavo di riferimento: in questo caso il fiume o il torrente individuato. C’è da aggiungere che l’indennità risulterebbe molto conveniente per l’ente espropriante e per l’ente finanziatore dell’opera in relazione al livello di spesa previsto, non superiore a poco più di un terzo dell’indennità di esproprio. Il Dipartimento di Estimo dell’Università degli Studi di Bologna sta lavorando a tale fattispecie indennitaria e le bonifiche hanno già messo in campo progetti finanziati dal Pnrr prevedendo l’applicazione, in via bonaria, di tale principio estimativo. A questo punto non rimane che augurarsi che Governo e Regione implementino le opportune risorse per sviluppare progetti esecutivi cantierabili a difesa del nostro territorio".

Luigi Scardovi