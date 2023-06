Indennizzi e messa in sicurezza Il sindaco incontra il Governo

Indennizzi e interventi celeri per la messa in sicurezza del territorio. Sono le due linee di intervento sulle quali punterà, mercoledì prossimo, il sindaco Michele de Pascale quando incontrerà una delegazione di ministri competenti, per un confronto con il Governo sui temi del dopo-alluvione. Con de Pascale saranno a Roma il presidente della Regione Stefano Bonaccini e un gruppo di sindaci dei comuni romagnoli colpiti dagli allagamenti.

"Ringrazio Alfredo Mantovano sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – dichiara de Pascale – che mi ha informato di questo importante e atteso incontro. Le priorità che presenteremo al Governo riguardano i meccanismi di indennizzo di famiglie e imprese, che dovranno avvenire nel segno della celerità e della trasparenza, e come strutturare la fase della ricostruzione mettendo al centro la sicurezza idrogeologica per identificare interventi e opere per il territorio di pianura, collina e montagna". "Il primo provvedimento necessario in ordine temporale – aggiunge il sindaco – è la creazione di una struttura commissariale che possa decidere sugli indennizzi e sulla riqualificazione del territorio. Per quanto riguarda il primo abbiamo qualche idea da mettere sul tavolo, prendendo spunto da quanto fatto in occasione del terremoto: tutte le famiglie e le imprese andranno indennizzate". "Rendiamoci conto che accanto al tema dei risarcimenti economici – aggiunge - c’è quello strategico della messa in sicurezza del territorio, e non si tratta solo di rinforzare degli argini. È necessario un intervento straordinario su tutti i fiumi".

De Pascale fa un esempio del perché la burocrazia andrà bypassata: "Ravenna ha bisogno di due casse di espansione per essere protetta. Ma una va costruita in territorio di Forlì. Quindi con l’implicazione di più enti locali. Una seconda cassa di espansione va realizzata nel comune di Ravenna. Serve una celerità pari a 120 giorni, come per il rigassificatore, espropri inclusi, se si renderanno necessari".

Un punto chiave, quindi, è rappresentato dai poteri speciali che dovranno essere attribuiti alla struttura commissariale. Il modello al quale pensa il sindaco è quello cha ha presieduto Bonaccini in occasione dell’iter per l’arrivo del rigassificatore in piena emergenza energetica. Martedì, prima della partenza per Roma, in Provincia si svolgerà un incontro con Regione, Consorzi di bonifica, Hera, Romagna Acque e altri organismi per stilare le priorità operative. "Aggiungo una cosa che deve essere chiara in ogni discussione che andremo a fare: gli alvei dei fiumi non sono dei corridoi ecologici ma opere di difesa idraulica, e la difesa della popolazione viene prima di qualunque altra cosa" afferma il sindaco ,che mercoledì ha partecipato alla cabina nazionale di regia sul Pnrr. "Ho sostenuto – conclude – che sia sull’utilizzo dei fondi del Pnrr che del Pnsc serve flessibilità anche per utilizzare quelle fonti di finanziamento. lo. tazz.