"Indennizzi? Mancano pure i moduli. Tante promesse, ma nulla di concreto"

Salvarono il centro di Ravenna, dando il via libera al taglio degli argini, così che l’acqua sommergesse i loro campi. Tra coloro che in un attimo – "non ci siamo mica seduti attorno a un tavolo per decidere" – decisero di sacrificare 200 ettari di campi c’è

Fabrizio Galavotti, presidente di Cab Terra. Al Carlino, a ridosso di quella scelta, l’imprenditore disse che lo avrebbe rifatto. A distanza di circa quattro mesi, direbbe la stessa cosa? "Sì, riconfermo le stesse parole. Le cooperative di braccianti agricoli hanno dato una risposta alla comunità. Ci sono aziende sul territorio da oltre un secolo, che hanno sempre contribuito alla sviluppo del territorio. Nel dna delle cooperative braccianti il bene comune viene prima del profitto. Quindi, sì, lo rifaremmo". Parole che hanno un certo peso specifico, vista la situazione, perché dal Governo non sono ancora arrivate le risposte chieste dal mondo delle cooperative braccianti. "Noi chiediamo di mantenere le promesse fatte nei momenti di massima emotività. Ricordiamo la premier Meloni qui con gli stivali nel fango, e ciò che disse, cioè che il Governo avrebbe indennizzato al 100% i cittadini e le imprese coinvolti dall’alluvione".

Così non è stato, con situazione paradossali, perché, oltre "a non essersi visto un euro, aspettiamo ancora i moduli da utilizzare per la stima dei danni". Da questo punto di vista il commissario Figliuolo ha annunciato che a metà novembre diventerà operativa la piattaforma Sfinge grazie alla quale, par di capire, sarà possibile inviare la documentazione della stima dei danni fatta da un proprio perito. Su questo versante gli agricoltori si sono già mossi, con i loro tempi. "Ognuno di noi ha preso un proprio merito per avere una stima dei danni. Dunque, da parte nostra, un conto lo abbiamo fatto".

Logicamente "servono i moduli ufficiali". La quotidianità ha tempi diversi da quelli della politica. Gli agricoltori - o almeno chi aveva le disponibilità economiche per farlo - in mezzo a tutte queste difficoltà stanno mandando avanti le loro aziende, "acquistando sementi, concimi, ripristinando i terreni". C’è stato, tra i più piccoli, chi non ce l’ha fatta. Per Galavotti "è già tardi. Si rischia di chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. Per questo rischiamo di trovare aziende chiuse. La botta ricevuta è abbastanza grave". Detto in altri termini: "Non è questione di avere pazienza, ma di necessità, perché quando compriamo il gasolio, le sementi o paghiamo la manodopera, capita anche che qualcuno conceda qualche dilazione, ma alla fine i soldi, giustamente, li vogliono". Di fronte ai continui battibecchi tra esponenti politici di tutti gli schieramenti si prova solo rabbia, "perché la pagano le persone. L’alluvione non ha guardato in faccia a nessuno".

Luca Bertaccini