"Indennizzo chilometrico solo a chi vive in Romagna, perché?"

Si firmano "i figliastri dell’Ausl Romagna" i nostri lettori che ci hanno scritto per evidenziare una problematica vissuta all’interno dell’azienda sanitaria. Si tratta, va detto, di un gruppo di infermieri, in servizio all’Ausl Romagna. Lo scrivente dice di rappresentare "un gruppo di dipendenti che, a nostro avviso, è stato discriminato dall’Azienda". Quale è, nello specifico, il problema segnalato?

"In breve, a marzo sono stati ridistribuiti dei fondi avanzati dall’esercizio 2020 e 2021, inserendo alcune premialità per disagi vari, tra cui quella per disagio chilometrico. In sostanza, i dipendenti che, nell’anno 2022, hanno giornalmente percorso una distanza di oltre 50 km per il tragitto casalavoro hanno percepito un indennizzo una tantum". Quello che il gruppo di infermieri identifica come "il problema" è che "l’Azienda ha stabilito che solo i dipendenti che risiedono nel territorio della Romagna hanno diritto a tale indennizzo. Ad esempio, alcuni dipendenti che risiedono a Pesaro e lavorano a Rimini non hanno diritto a tale indennità nonostante percorrano giornalmente più chilometri di altri loro colleghi che l’hanno ricevuta". Insomma, il discrimine sarebbe la provenienza geografica, a dire dei dipendenti dell’azienda sanitaria romagnola.

"Ci sono anche dipendenti, che vivono in provincia di Bologna e lavorano a Ravenna o Forlì, nella stessa situazione. Non si tratta di grosse cifre, le premialità sono di 300, 400 o 500 euro una tantum in base alla distanza chilometrica.

È una cifra modesta che può aiutare le famiglie che spendono tanto in trasporti ma per lo più è una questione di principio e di uguaglianza tra dipendenti".