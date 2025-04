Indicò due persone come sciacalli. Diffamazione, archiviato il fascicolo dell’agente che divulgò la chat

Per capire questa storia, bisogna tornare con la testa ai concitati, drammatici giorni delle alluvioni del maggio 2023. Ricordate Fornace Zarattini in ginocchio? E agli edifici allagati, s’era aggiunta una ulteriore piaga: quella dello sciacallaggio. Tanto che il 21 maggio, una domenica, una copia di sedicenti volontari era stata bloccata con quasi 5.500 euro appena sottratti dall’abitazione di due anziani coniugi. Cinque giorni dopo su una chat della polizia, erano stati inseriti i nomi di due uomini notati aggirarsi tra le case con fare ritenuto evidentemente sospetto. La vicenda è arrivata fino in tribunale perché le foto dei due, in realtà dipendenti di un’attività della zona, erano state travasate da quella chat a uso esclusivo di un gruppo delle forze dell’ordine, a un’altra chat di volontari. E da questa, travasate ad altre chat ancora, nelle quali i due si erano riconosciuti.

Ieri mattina il gip Federica Lipovscek, su richiesta della procura, ha disposto l’archiviazione del fascicolo aperto per diffamazione nei confronti del poliziotto, un ultra-50enne difeso dagli avvocato Cristina Amadori e Giorgio Vantaggiato, che aveva fatto il primo travaso di chat. Il giudice, pure a fronte dell’atto di opposizione dell’avvocato Giovanni Proni, gli ha evidentemente riconosciuto una non intenzionalità di qualsiasi forma di diffamazione. Il caso, come a suo tempo riferito da un ispettore davanti alla squadra Mobile, si era materializzato quando il 26 di maggio, in un clima davvero pesante per Fornace, la frazione ravennate più colpita dalle inondazioni, lui verso le 14, mentre stava aiutando alcuni parenti a spalare il fango, si era accorto di due persone dal fare che riteneva sospetto. E allora si era posto, tesserino alla mano, davanti ai due i quali in quel momento, abbigliati in modo non consono a spalatori, guardavano dentro a un’abitazione. Una volta incalzati, avevano risposto che loro lavoravano nei paraggi e che lì ci abitava un parente. Alla fine i due avevano tirato fuori i portafogli: l’ispettore a quel punto aveva fotografato i documenti e li aveva inseriti su una chat a esclusivo uso di membri della polizia per lo scambio di informazioni: ad esempio veicoli rubati o persone scomparse. E tutto sarebbe probabilmente finito lì se un secondo poliziotto, un sovrintendente, non avesse deciso di condividere le sole foto, senza i nomi, su una chat di volontari. Lui stesso davanti alla Mobile aveva ricordato che quello era un momento particolare con l’acqua a un metro e mezzo nelle case. Tutti parlavano oltre, che di alluvione, anche di sciacallaggio.

E così, dato che si trovava in una chat nelle quali già altri avevano segnalato targhe sospette o movimenti strani, gli era sembrato congruo dare il suo contributo. Ma di lì a poco si era accorto dell’eccesso di zelo: dopo qualche ora aveva infatti ricevuto una chiamata da un uomo che gli aveva dato un appuntamento. Era il titolare del posto di lavoro dei due ritratti nelle foto: due suoi bravi dipendenti, aveva spiegato, i quali erano andati a Fornace ad aiutare un parente in difficoltà. Lui aveva capito e aveva nel breve tolto le foto inviando sulla chat un messaggio di smentita. Ma il web aveva già propagato l’informazione con le conseguenze che ora consociamo.

Andrea Colombari