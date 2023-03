Indifferenziata solo con la carta smeraldo

A partire dalle prime ore della giornata i cassonetti per l’indifferenziato posizionati all’interno del centro storico sono diventati utilizzabili solo attraverso la carta Smeraldo, di cui sono dotati tutti i residenti nell’area compresa nel perimetro delle mura. Al momento però c’è ancora un 25% di utenze del centro storico non dotate di carta Smeraldo: "si tratta in qualche caso di ritardatari che si stanno muovendo per ottenere la carta solo in queste ore", ha spiegato davanti alla commissione Ambiente l’assessore delegato Luca Ortolani, "in altri di utenze legate ad appartamenti sfitti, o relative a persone che hanno la residenza a Faenza e il domicilio altrove. I tecnici di Hera non sono apparsi preoccupati dinanzi a quella percentuale: la ritengono nella norma". Analogamente, c’è un 15% di utenze esterne alle mura che ancora non sono dotate del set di cinque bidoncini dedicati rispettivamente a indifferenziato, umido, vetro, carta e cartone, plastica e alluminio. "Anche in questo caso si tratta di una percentuale fisiologica, legata ai motivi già elencati, compresa una piccola quota di ritardatari". L’approdo in centro storico della carta Smeraldo rappresenta un passaggio fondamentale per poter attuare in futuro la tariffazione puntuale anche lì, dove a differenza che nel resto della città i residenti non sono stati dotati dei bidoncini per le cinque frazioni dei rifiuti, dal momento che all’interno delle mura si è optato per mantenere la raccolta interamente stradale. I cassonetti sono apribili solo accostando la carta, la quale registrerà i conferimenti, il cui numero, in futuro, andrà a determinare il tributo da applicare alla singola utenza. Per vedere quest’ultimo passaggio prendere corpo occorrerà però attendere almeno un altro anno: il termine ultimo è fissato dalla legge regionale al gennaio del 2025.

I comuni si stanno confrontando per stabilire un criterio che sia il più uniforme possibile fra le varie zone della Romagna.

La limitazione ai residenti dell’accesso ai cassonetti del centro storico è uno dei frangenti considerati più ‘sensibili’ nel passaggio alla raccolta differenziata: mentre fino a poco fa chiunque poteva servirsene, da ieri non è più così. Il timore insomma è che alcuni possano utilizzare in maniera impropria dei cestini stradali, come avvenuto più volte in passato in vari territori, dove sono apparsi cestini colmi di sacchetti dell’indifferenziato. Pochi giorni fa la raccolta differenziata porta a porta ha compiuto due settimane di vita nella parte di città esterna alla mura: complice il permanere dei cassonetti stradali non si sono registrati casi clamorosi di abbandono dei rifiuti. Si tratta tuttavia di una misura temporanea, volta appunto a rendere meno ‘traumatico’ il passaggio al porta a porta.

Filippo Donati