"Individuare direzione e obiettivi della Salina"

Il Pri ritiene "urgente e necessario uno studio da commissionare ad un soggetto autorevole, autonomo ed indipendente, che individui per mezzo di un Master plan, la direzione e gli obiettivi, promuovendo non solo un’azione di rilancio, ma che indichi la traccia per un’ulteriore fase di sviluppo per Cervia e le sue Saline". Costruendo "un futuro che tenga conto dei delicati equilibri ambientali, produttivi ed economici. Questa è la sfida su cui tutti ci dobbiamo impegnare".

I Repubblicani cervesi, "come nel passato, quando si trattò di salvare le Saline dalla chiusura, garantiscono fin da ora il loro contributo di idee, ma anche di azioni concrete, a sostegno di un percorso che affermi con convinzione che Cervia rimanga anche in futuro, la città del sale".