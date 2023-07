Infarto, l’aiuto è da remoto "I risultati sono ottimi"

’L’unione fa la forza’ sarà anche un’espressione banale, ma in questo caso rende bene l’idea: quando cittadini e operatori sanitari di professione uniscono le forze, aumenta la possibilità di sopravvivere in caso di arresto cardiaco improvviso. Una situazione che si è ripetuta diverse volte negli ultimi mesi, i cui dettagli sono spiegati da Maurizio Menarini è il direttore dell’Unità Operativa 118 ed emergenza territoriale Romagna.

Dottor Menarini, quanti casi di persone con arresto cardiaco improvviso si sono verificati - e sono andati a buon fine?

"I casi in Romagna sono stati diversi nelle ultime 4-5 settimane. Di questi 3-4 nella provincia di Ravenna".

Il caldo fuori misura di questi giorno ha avuto un ruolo in quanto accaduto?

"Non ne abbiamo evidenza. Il caso più recente di arresto cardiaco improvviso è di tre giorni fa, per gli altri bisogna andare più indietro nel tempo. Parliamo poi di episodi diversi tra loro: c’era chi lavorava, chi si trovava in casa, chi faceva sport. Anche come numero di interventi del 118 non si è verificato un aumento dovuto alle temperature".

Diceva: diversi casi in Romagna, tutti andati a buon fine, cioè con gli infartuati salvati tempestivamente. In che modo si attiva la macchina dei soccorsi?

"Quando il 118 riceve la chiamata, ovviamente viene subito allertato il mezzo con a bordo i sanitari, che si dirige sul posto. C’è un poi un nostro operatore che, al telefono, fornisce informazioni per soccorrere chi ha avuto l’arresto cardiaco".

In che modo il professionista comunica le informazioni al cittadino?

"Con una videochiamata, così che il nostro operatore possa rendersi conto concretamente della situazione".

Aiuterà il fatto che il semplice cittadino, dall’altro capo del telefono, abbia una formazione di base di primo soccorso.

"Certamente sì, ma se ho un defibrillatore a portata di mano e un operatore che fornisce informazioni sul suo utilizzo, la legge ne consente l’utilizzo. Molto importante anche l’App Dae".

Ne ricordi il funzionamento.

"Molti cittadini hanno scaricato questa applicazione che invia un messaggio sul cellulare quando si verifica un arresto cardiaco. Chi si trova nei paraggi viene allertato e può decidere di intervenire. Abbiamo creato una rete della sopravvivenza, che si sostiene grazie alla grande collaborazione che c’è coi cittadini".

Quale è la tempistica ottimale di intervento per evitare che il paziente subisca conseguenze?

"Praticare subito il massaggio cardiaco è fondamentale, poi il defibrillatore entro i primi 4-8 minuti. Includendo l’arrivo dei sanitari, l’ottimale è intervenire entro 10 minuti".

l.b.