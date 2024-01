"Infermiera abusiva e cibo scaduto". Indagine sulla struttura per anziani

Secondo la Procura esercitava l’attività infermieristica, in assenza di abilitazione, all’interno della struttura per anziani amministrata dal marito e sua figlia. Già chiusa in epoca Covid, dopo la scoperta di un focolaio tra gli anziani ospiti dopo il pranzo della Pasqua 2020, nuove grane investono la comunità alloggio Il Giglio d’oro di via don Mesini. I gestori – Daniele Marucci, 64enne originario della provincia di Foggia, amministratore di fatto; la figlia 23enne Alessia Maria Marucci, legale rappresentante – sono indagati in concorso poiché ritenuti corresponsabili dell’esercizio abusivo dell’attività infermieristica, fatta svolgere a una dipendente – Filomena Graziano, 57anni, la sedicente infermiera e familiare – priva della speciale abilitazione rilasciata dallo Stato e, ciononostante, impiegata nella preparazione e somministrazione di farmaci agli anziani ospiti della struttura. La 23enne legale rappresentante risponde anche di falso ideologico per avere inviato via pec, nel 2020, una comunicazione allo Sportello attività produttive volta ad ottenere l’aggiornamento dell’autorizzazione al funzionamento della comunità per anziani, nel contesto della quale si dichiarava di aver assunto una nuova coordinatrice nonché infermiera, risultata invece assente all’atto delle ispezioni poiché trasferitasi all’estero.

L’indagine della Polizia locale aveva preso le mosse nel febbraio 2023, dopo che era emersa un’ipotesi di omissione di soccorso di un anziano ospite, deceduto nel 2020 alcuni mesi dopo una caduta. Si contestava il ritardo con cui il personale della struttura avrebbe contattato il 118 – alcuni dipendenti collocavano l’infortunio al mattino, ma l’ambulanza arrivò dopo le 17 –, ma non emersero elementi sufficienti per avallare l’accusa. A diversa conclusione la Polizia locale arrivò riguardo alla contestazione dell’esercizio abusivo di professioni sanitarie, allorché quella che era indicata come coordinatrice responsabile, iscritta all’ordine degli infermieri, risultava emigrata in Portogallo. Gli ex dipendenti, inoltre, confermarono che solo dalla famiglia Marucci ricevevano disposizioni e che solamente la stessa aveva la disponibilità delle chiavi dell’infermeria. Proprio al paziente poi deceduto era stata rimodulata una terapia sedativa dopo una sospetta sincope. Nel contesto dell’attività ispettiva, a marzo Il Giglio d’oro era stato multato (3334 euro) per avere conservato in frigorifero tre prodotti con data di scadenza superata, alimenti che i gestori riconducevano al possesso di una volontaria presso la struttura.

Lo scorso aprile il Comune aveva diffidato i gestori a colmare queste ed altre carenze, chiedendo una gestione più accorta. In seguito era stato posto sotto sequestro un registro della struttura. Ad ottobre, durante una nuova ispezione, fu trovata una donna con un secchio in mano, poi allontanatasi. La Graziano la indicò come parente di un ospite. Rintracciata poco dopo, quella donna misteriosa spiegò che lavorava nella struttura sei ore al giorno senza contratto, in prova con promessa di regolarizzazione, negando di avere parenti nella comunità per anziani. L’unico contratto di lavoro conservato era riferito a una operatrice socio-sanitaria, ospite di una comunità per richiedenti asilo, a sua volta priva di qualifica non avendo mai svolto formazione al riguardo.

Lorenzo Priviato